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Президент: Знакомство с интересными историческими местами как Грузии, так и Азербайджана еще больше укрепляют нашу дружбу

Президент: Знакомство с интересными историческими местами как Грузии, так и Азербайджана еще больше укрепляют нашу дружбу Наши встречи носят регулярный характер. Шесть месяцев назад мы были Вашими гостями в Грузии, а сегодня Вы находитесь в Азербайджане.
Внешняя политика
7 апреля 2023 г. 15:30
Президент: Знакомство с интересными историческими местами как Грузии, так и Азербайджана еще больше укрепляют нашу дружбу

Наши встречи носят регулярный характер. Шесть месяцев назад мы были Вашими гостями в Грузии, а сегодня Вы находитесь в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев 7 апреля в заявлении для прессы после встречи с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили один на один.

"Находясь в Грузии, я побывал в Мцхетском районе. Сегодня Вы находитесь в Габале. Считаю, что это очень хорошая традиция, потому что таким образом мы знакомимся с интересными историческими местами как Грузии, так и Азербайджана, и это еще больше укрепляется нашу дружбу", - отметил глава государства.

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Версия на английском языке President: Getting acquainted with interesting historical sites of both Georgia and Azerbaijan further strengthens our friendship
Версия на азербайджанском языке Prezident: "Həm Gürcüstanın, həm də Azərbaycanın maraqlı tarixi yerləri ilə tanış olmağımız dostluğumuzu daha da gücləndirir"

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