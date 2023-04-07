Президент: Знакомство с интересными историческими местами как Грузии, так и Азербайджана еще больше укрепляют нашу дружбу

Наши встречи носят регулярный характер. Шесть месяцев назад мы были Вашими гостями в Грузии, а сегодня Вы находитесь в Азербайджане.
Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев 7 апреля в заявлении для прессы после встречи с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили один на один.
"Находясь в Грузии, я побывал в Мцхетском районе. Сегодня Вы находитесь в Габале. Считаю, что это очень хорошая традиция, потому что таким образом мы знакомимся с интересными историческими местами как Грузии, так и Азербайджана, и это еще больше укрепляется нашу дружбу", - отметил глава государства.