Президент Зимбабве ознакомился с деятельностью Бакинского центра ASAN xidmət номер 5

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ 19 января президент Республики Зимбабве Эммерсон Мнангагва ознакомился с деятельностью Бакинского центра ASAN xidmət номер 5, находящегося в подчинении Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджанской Республики.

Как сообщает Report, здесь высокий гость был подробно проинформирован о создании центров ASAN xidmət, их целях, оказываемых видах услуг и направлениях деятельности. Было отмечено, что созданием ASAN xidmət достигнуты серьезные успехи в области обеспечения эффективного государственного управления с точки зрения повышения прозрачности и внедрения современных инноваций.

Было отмечено, что цель деятельности центров ASAN xidmət, являющихся продуктом и брендом Азербайджана, – удовлетворение граждан правовыми услугами, оказываемыми им государственными органами, обеспечение прозрачности и комфорта, устранение случаев коррупции, применение современных технологий, формирование в отношениях государственный служащий-гражданин нового образа мышления.

Основными принципами центра ASAN xidmət являются оперативность, прозрачность, вежливость, ответственность, контроль за правилами этического поведения и комфорт. Здесь созданы условия для того, чтобы граждане могли пользоваться всеми видами электронных услуг. В центрах ASAN xidmət с применением современных технологий, а также инноваций гражданам оказывают услуги. Здесь для эффективного проведения гражданами времени при ожидании действуют функциональные вспомогательные услуги.

Президенту Республики Зимбабве было продемонстрировано инновативное оборудование, применяемое в центре.

Также было подчеркнуто, что ASAN xidmət был удостоен Премии государственных услуг Организации Объединенных Наций 2015 года.

Было доведено до внимания, что достигнуты желаемые результаты в области обеспечения удовлетворенности граждан в центрах, отмечено, что до сегодняшнего дня зарегистрированы обращения более 26 миллионов человек.

Подчеркнув, что деятельность центров ASAN xidmət вызвала у него большой интерес, президент Республики Зимбабве Эммерсон Мнангагва пожелал коллективу успехов.