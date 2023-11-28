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Президент: Заявления и шаги, предпринятые США в отношении Азербайджана, нанесли ущерб азербайджано-американским отношениям

Президент: Заявления и шаги, предпринятые США в отношении Азербайджана, нанесли ущерб азербайджано-американским отношениям Недавние заявления и шаги, предпринятые США в отношении Азербайджана, нанесли серьезный ущерб азербайджано-американским отношениям.
Внешняя политика
28 ноября 2023 г. 11:46
Президент: Заявления и шаги, предпринятые США в отношении Азербайджана, нанесли ущерб азербайджано-американским отношениям

Недавние заявления и шаги, предпринятые США в отношении Азербайджана, нанесли серьезный ущерб азербайджано-американским отношениям.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора с государственным секретарем США Энтони Блинкеном.

Глава государства заявил, что мнения, высказанные помощником государственного секретаря США Джеймсом О'Брайеном 15 ноября 2023 года на слушаниях подкомиссии по Европе Комитета по иностранным делам Палаты представителей, являются предвзятыми, не отражают действительности и были отвергнуты Азербайджаном.

Было подчеркнуто, что азербайджанская сторона приняла во внимание заявление США об отмене двусторонних встреч и контактов на высоком уровне в отношении Азербайджана и о том, что "наши двусторонние связи не могут быть такими, как раньше", дала на это адекватный ответ.

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Версия на азербайджанском языке Prezident: "ABŞ tərəfindən Azərbaycanla bağlı son bəyanatlar və atılan addımlar münasibətlərə ciddi zərər vurub"

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