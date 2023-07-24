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Президент: Запуск Зангезурского коридора создаст дополнительные возможности для увеличения грузопотока

Президент: Запуск Зангезурского коридора создаст дополнительные возможности для увеличения грузопотока Мы очень активно работаем над Зангезурским коридором, который станет дополнительным маршрутом из Азербайджана в Турцию и Европу, и строительные работы на азербайджанской территории выполнены примерно на 70 процентов.
Внешняя политика
24 июля 2023 г. 15:41
Президент: Запуск Зангезурского коридора создаст дополнительные возможности для увеличения грузопотока

Мы очень активно работаем над Зангезурским коридором, который станет дополнительным маршрутом из Азербайджана в Турцию и Европу, и строительные работы на азербайджанской территории выполнены примерно на 70 процентов.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев в интервью китайской медиакорпорации China Media Group.

"Таким образом, через Азербайджан будет проходить не только один маршрут Баку-Тбилиси-Карс, но и Зангезурский коридор. Все это создаст дополнительные возможности для увеличения грузопотока", - подчеркнул глава государства.

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