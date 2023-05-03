Ильхам Алиев: Зангезурский коридор важен не только для Азербайджана и Армении, но и в мировом масштабе

Ильхам Алиев: Зангезурский коридор важен не только для Азербайджана и Армении, но и в мировом масштабе

Зангезурский коридор имеет большой потенциал и может стать одним из продолжений проекта «Один пояс - один путь», а также частью коридора Север-Юг.

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