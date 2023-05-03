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Ильхам Алиев: Зангезурский коридор важен не только для Азербайджана и Армении, но и в мировом масштабе

Ильхам Алиев: Зангезурский коридор важен не только для Азербайджана и Армении, но и в мировом масштабе Зангезурский коридор имеет большой потенциал и может стать одним из продолжений проекта «Один пояс - один путь», а также частью коридора Север-Юг.
Внешняя политика
3 мая 2023 г. 23:33
Ильхам Алиев: Зангезурский коридор важен не только для Азербайджана и Армении, но и в мировом масштабе

Зангезурский коридор имеет большой потенциал и может стать одним из продолжений проекта "Один пояс - один путь", а также частью коридора Север-Юг.

Как сообщает Report, об этом сказал Президент Ильхам Алиев 3 мая на четвертой международной конференции на тему "Формирование геополитики Большой Евразии: от прошлого к настоящему и будущему" в Шуше, посвященной 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Глава государства отметил, что Зангезурский коридор важен не только для Азербайджана и Армении, но и в мировом масштабе. "Так как мы ожидаем роста количества грузов, роста объемов грузов. Чем больше у нас дорог, тем лучше", - подчеркнул он.

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Zəngəzur dəhlizinin, sadəcə, Azərbaycan və Ermənistan üçün deyil, qlobal səviyyədə əhəmiyyəti var"

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