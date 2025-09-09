ЧМ-2026 Ильхам Алиев российско-украинская война Милли Меджлис СВМДА
    Президент: Зангезурский коридор будет играть роль важного транспортного соединения среди континентов

    Внешняя политика
    • 09 сентября, 2025
    • 10:18
    Президент: Зангезурский коридор будет играть роль важного транспортного соединения среди континентов

    Азербайджан, расположенный на коридорах Восток-Запад и Север-Юг, превращается в один из важнейших транспортно-логистических узлов в Евразии.

    Как сообщает Report, об этом говорится в обращении президента Азербайджана Ильхама Алиева к участникам 13-й сессии Форума мозговых центров СВМДА в Баку.

    "В то же время, я не сомневаюсь, что Зангезурский коридор, как одно из направлений Среднего коридора, в ближайшем будущем будет играть роль важного транспортного соединения, объединяющего континенты. Верю, что все эти коммуникационные линии будут способствовать развитию сотрудничества и между членами СВМДА", - говорится в тексте обращения.

    Prezident: Zəngəzur dəhlizi yaxın gələcəkdə qitələri birləşdirən mühüm nəqliyyat bağlantısı rolunu oynayacaq
    President: Zangezur Corridor will soon serve as a vital transport link connecting the continents

