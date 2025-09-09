Президент: Зангезурский коридор будет играть роль важного транспортного соединения среди континентов

Азербайджан, расположенный на коридорах Восток-Запад и Север-Юг, превращается в один из важнейших транспортно-логистических узлов в Евразии.

Как сообщает Report, об этом говорится в обращении президента Азербайджана Ильхама Алиева к участникам 13-й сессии Форума мозговых центров СВМДА в Баку.

"В то же время, я не сомневаюсь, что Зангезурский коридор, как одно из направлений Среднего коридора, в ближайшем будущем будет играть роль важного транспортного соединения, объединяющего континенты. Верю, что все эти коммуникационные линии будут способствовать развитию сотрудничества и между членами СВМДА", - говорится в тексте обращения.