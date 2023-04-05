Президент: За сегодняшним успешным развитием Азербайджана и Таджикистана стоит именно труд великих лидеров

Таджикистан и Азербайджан из всех бывших республик Советского Союза начинали путь независимости в самых худших условиях, в самых тяжелых условиях. И те, кто хорошо знает тот период, естественно, могут это подтвердить. Но надо, чтобы молодое поколение и в

Таджикистан и Азербайджан из всех бывших республик Советского Союза начинали путь независимости в самых худших условиях, в самых тяжелых условиях. И те, кто хорошо знает тот период, естественно, могут это подтвердить. Но надо, чтобы молодое поколение и в Азербайджане, и в Таджикистане тоже знало это.

Как передает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в Душанбе в заявлении для прессы после переговоров с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

«Сегодняшнее наше успешное развитие - это, как говорится, не с неба упало, за этим стоит именно труд великих лидеров, лидеров наших народов, которые с риском для себя и для своей жизни делали все для того, чтобы обеспечить мирное и успешное развитие», - отметил глава государства.