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Президент: За последние 20 лет в экономику Азербайджана было инвестировано более $310 млрд

Президент: За последние 20 лет в экономику Азербайджана было инвестировано более $310 млрд За последние двадцать лет в экономику Азербайджана было инвестировано более 310 млрд долларов США, из которых около 200 млрд долларов приходится на долю неэнергетического сектора. Это является результатом благоприятного инвестиционного климата в нашей стр
Внешняя политика
9 ноября 2023 г. 12:02
Президент: За последние 20 лет в экономику Азербайджана было инвестировано более $310 млрд

За последние двадцать лет в экономику Азербайджана было инвестировано более 310 млрд долларов США, из которых около 200 млрд долларов приходится на долю неэнергетического сектора. Это является результатом благоприятного инвестиционного климата в нашей стране.

Как передает корреспондент Report из Ташкента, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на 16-м саммите Организации экономического сотрудничества в столице Узбекистана Ташкенте.

С удовлетворением отметив, что Азербайджан официально утвержден в качестве страны, где будет размещен Центр чистой энергии ОЭС, глава государства подчеркнул: "Несмотря на то, что Азербайджан богат нефтегазовыми ресурсами, мы уделяем особое внимание развитию сектора возобновляемой энергетики. Потенциал возобновляемых источников энергии Азербайджана составляет 37 ГВт ветровой и солнечной энергии на суше и 157 ГВт ветровой энергии в азербайджанском секторе Каспийского моря".

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Версия на английском языке President: ‘Investment of $310B in Azerbaijan`s economy in last 20 years is indicator of good investment climate in our country’
Версия на азербайджанском языке Dövlət başçısı: "Son 20 ildə Azərbaycan iqtisadiyyatına 310 milyard dollar sərmayə qoyulması ölkəmizdə münbit sərmayə iqliminin nəticəsidir"

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