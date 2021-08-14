Президент: За последние 18 лет и Турцией, и Азербайджаном сформирована единая политика

"На протяжении всех этих лет мы прилагали очень большие усилия для укрепления турецко-азербайджанского единства. Знаете, в мире много стран со схожей историей, культурой, этническими корнями. Вокруг нас есть страны, языки которых похожи друг на друга, этн

"На протяжении всех этих лет мы прилагали очень большие усилия для укрепления турецко-азербайджанского единства. Знаете, в мире много стран со схожей историей, культурой, этническими корнями. Вокруг нас есть страны, языки которых похожи друг на друга, этнические корни которых близки. Но посмотрите, каковы связи между этими странами. Некоторые враждуют друг с другом. То есть, общность истории и этнических корней еще не означает, что эти страны и народы - братские. То есть, это – проявление большой политики".

Как сообщает Report, об этом в интервью телеканалу CNN Turk сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Глава государства отметил: "За последние 18 лет и Турцией, и Азербайджаном сформирована единая политика. Еще раньше, во времена моего отца есть его известное изречение: «Одна нация, два государства». Сейчас это все знают. Но некоторым может быть неизвестно, что автором этих слов был Гейдар Алиев. Эти слова сказал он. Эти слова для нас светлый путь. Оставаясь верными этому завещанию, этим словам, мы по всем направлениям усиливаем наши связи, поднимаем их на высокий уровень. В ходе контактов с людьми здесь вы видите, с какой большой любовью они относятся к Турции. Так было всегда. Но во время Второй Карабахской войны это усилилось. Потому что азербайджанский народ прекрасно увидел, кто его настоящий друг и брат. Рядом с нами находились Турция и Пакистан. От некоторых стран мы даже не услышали выражения поддержки. Хотя мы были правы. Еще раз говорю, мы восстанавливали свою территориальную целостность. Поэтому то, что флаги Турции и Азербайджана развеваются рядом, - это естественно. Наше единство тоже вечно. Новое поколение, молодое поколение, ваше поколение должно продолжить наш путь. Потому что мы заложили этот фундамент, наладили все, создали очень сильное союзничество, нерушимое единство. Но политика это такая сфера, над которой надо работать каждый день. Пустот не должно быть, пробелов не должно быть, чтобы никто не смог влезть посередине. Потому что есть и такие. Турецко-азербайджанское единство - это уже региональный фактор. Может быть когда-нибудь оно превратится в глобальный фактор, возможно. Потому что сейчас у нас уже формируются союзнические связи с другими странами. Некоторых это беспокоит. Они будут пытаться влезть между нами, постараются совершать провокации, выдумывать небылицы. Поэтому следующее после нас поколение должно идти этим путем. Этот путь должен быть вечным".