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Президент: "Я в любой момент готов к переговорам с Пашиняном, когда он будет готов к этому"

Президент: "Я в любой момент готов к переговорам с Пашиняном, когда он будет готов к этому" "У нас была одна встреча, она прошла в начале этого года в трехстороннем формате по приглашению президента России Владимира Путина. Я готов к встрече с господином Пашиняном, когда он будет готов".
Внешняя политика
2 октября 2021 г. 13:31
Президент: Я в любой момент готов к переговорам с Пашиняном, когда он будет готов к этому
Ильхам Алиев

"У нас была одна встреча, она прошла в начале этого года в трехстороннем формате по приглашению президента России Владимира Путина. Я готов к встрече с господином Пашиняном, когда он будет готов".

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью испанскому информационному агентству EFE.

"Таким образом, я готов к этим обсуждениям и считаю, что это может быть хорошим показателем завершения войны и того, что эта страница перевернута. Это очень важно. Потому что мы до сих пор слышим и видим заявления, демонстрирующие попытки реваншизма в армянском политическом истеблишменте, подготовки планов по повторному захвату земель, исторически и юридически на основе международного права принадлежащих нам. Поэтому воля, серьезная воля правительства Армении, не только на словах и заявлениях, но и на деле должны стать демонстрацией того, что война завершена и мы движемся в направлении к мирному периоду,"- подчеркнул президент. 

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Версия на английском языке Azerbaijani president: "I am ready to talk to Pashinyan any time when he is ready"
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidenti: "Paşinyanla o, hazır olanda istənilən zaman danışmağa hazıram"

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