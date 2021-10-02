Президент: "Я в любой момент готов к переговорам с Пашиняном, когда он будет готов к этому"

Президент: "Я в любой момент готов к переговорам с Пашиняном, когда он будет готов к этому"

"У нас была одна встреча, она прошла в начале этого года в трехстороннем формате по приглашению президента России Владимира Путина. Я готов к встрече с господином Пашиняном, когда он будет готов".

https://static.report.az/photo/249adb44-c2c8-35d6-a2e4-7a229c55a32f.jpg https://static.report.az/photo/249adb44-c2c8-35d6-a2e4-7a229c55a32f.jpg Ильхам Алиев

"У нас была одна встреча, она прошла в начале этого года в трехстороннем формате по приглашению президента России Владимира Путина. Я готов к встрече с господином Пашиняном, когда он будет готов". Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью испанскому информационному агентству EFE. "Таким образом, я готов к этим обсуждениям и считаю, что это может быть хорошим показателем завершения войны и того, что эта страница перевернута. Это очень важно. Потому что мы до сих пор слышим и видим заявления, демонстрирующие попытки реваншизма в армянском политическом истеблишменте, подготовки планов по повторному захвату земель, исторически и юридически на основе международного права принадлежащих нам. Поэтому воля, серьезная воля правительства Армении, не только на словах и заявлениях, но и на деле должны стать демонстрацией того, что война завершена и мы движемся в направлении к мирному периоду,"- подчеркнул президент. Подпишитесь на нашу страницу в Facebook