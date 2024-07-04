Президент: Взаимодействие по транспортным коридорам "Восток-Запад" и "Север-Юг" является важной областью сотрудничества между Азербайджаном и ШОС

Взаимодействие по транспортным коридорам "Восток -Запад" и "Север-Юг" является важной областью сотрудничества между Азербайджаном и государствами-членами Шанхайской организации сотрудничества. Географическое положение и значительные инвестиции в транспорт

Взаимодействие по транспортным коридорам "Восток -Запад" и "Север-Юг" является важной областью сотрудничества между Азербайджаном и государствами-членами Шанхайской организации сотрудничества. Географическое положение и значительные инвестиции в транспортную инфраструктуру позволили Азербайджану стать одним из транспортно-логистических узлов Евразии.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в выступлении на проходящей 4 июля в Астане встрече в формате "ШОС плюс".

"За счет азербайджанских инвестиций годовая пропускная способность железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, составной части Среднего коридора, увеличилась с 1 млн до 5 млн в тонн. Мы работаем со странами-партнерами над обеспечением цифровизации Среднего коридора. Кроме того, Азербайджан намерен увеличить годовую пропускную способность международного морского торгового порта Алят с 15 млн до 25 млн тонн в год", – отметил глава государства.