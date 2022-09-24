Президент: Наши отношения с Туркменистаном достигли уровня стратегического партнерства

16:57

Вызывает удовлетворение то, что двусторонние и многосторонние отношения с Туркменистаном за последние тридцать лет развивались по восходящей линии и вышли на нынешний уровень стратегического партнерства.

Как сообщает Report, об этом сказано в поздравительном письме президента Азербайджана Ильхама Алиева президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову по случаю Дня независимости этой страны.

"Нас радует то, что сегодня братский Туркменистан идет по пути стабильного и динамичного развития и добивается больших успехов в политической, экономической, социальной и других сферах.

Воля наших народов, которые связаны друг с другом общими нравственными ценностями, религиозно-культурными корнями, на всем протяжении истории проживавших в условиях добрососедства и взаимопонимания, составляет основу азербайджано-туркменских связей. Вызывает удовлетворение то, что наши двусторонние и многосторонние отношения за последние тридцать лет развивались по восходящей линии и вышли на нынешний уровень стратегического партнерства. Мы придаем особое значение всестороннему развитию наших связей", - говорится в письме.