Президент: Высоко оцениваю поддержку Азербайджаном Пакистана в кашмирском вопросе

"Между Пакистаном и Азербайджаном налажены связи на высоком уровне".

"Между Пакистаном и Азербайджаном налажены связи на высоком уровне".

Как передает Report, об этом президент Пакистана Ариф Алви сказал, принимая верительные грамоты новоназначенного посла Азербайджана в этой стране Хазара Фархадова.

Президент Пакистана отметил, что гуманитарные проекты, реализуемые в Пакистане по инициативе и при содействии первого вице-президента Азербайджана, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой, вносят особый вклад в эти связи. Он выразил уверенность, что отношения между двумя странами станут еще глубже и прочнее.

А.Алви поздравил правительство и народ Азербайджана с победой в 44-дневной Отечественной войне, высоко оценил поддержку, оказываемую Азербайджаном Пакистану в кашмирском вопросе.