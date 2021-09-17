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Президент: Высоко оцениваю поддержку Азербайджаном Пакистана в кашмирском вопросе

Президент: Высоко оцениваю поддержку Азербайджаном Пакистана в кашмирском вопросе "Между Пакистаном и Азербайджаном налажены связи на высоком уровне".
Внешняя политика
17 сентября 2021 г. 11:18
Президент: Высоко оцениваю поддержку Азербайджаном Пакистана в кашмирском вопросе
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"Между Пакистаном и Азербайджаном налажены связи на высоком уровне".

Как передает Report, об этом президент Пакистана Ариф Алви сказал, принимая верительные грамоты новоназначенного посла Азербайджана в этой стране Хазара Фархадова.

Президент Пакистана отметил, что гуманитарные проекты, реализуемые в Пакистане по инициативе и при содействии первого вице-президента Азербайджана, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой, вносят особый вклад в эти связи. Он выразил уверенность, что отношения между двумя странами станут еще глубже и прочнее.

А.Алви поздравил правительство и народ Азербайджана с победой в 44-дневной Отечественной войне, высоко оценил поддержку, оказываемую Азербайджаном Пакистану в кашмирском вопросе.

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Версия на английском языке President: Pakistan appreciates Azerbaijan's support on Kashmir issue
Версия на азербайджанском языке Prezident: "Azərbaycanın Kəşmir məsələsində Pakistana göstərdiyi dəstəyi yüksək qiymətləndirirəm"

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