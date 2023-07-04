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Президент: Высоко оцениваем усилия США в деле нормализации армяно-азербайджанских отношений

Президент: Высоко оцениваем усилия США в деле нормализации армяно-азербайджанских отношений Высоко оцениваем усилия США в деле нормализации армяно-азербайджанских отношений.
Внешняя политика
4 июля 2023 г. 12:05
Президент: Высоко оцениваем усилия США в деле нормализации армяно-азербайджанских отношений

Высоко оцениваем усилия США в деле нормализации армяно-азербайджанских отношений.

Как сообщает Report, об этом говорится в письме президента Азербайджана Ильхама Алиева президенту США Джозефу Байдену.

"В настоящее время сформировались благоприятные условия для установления устойчивого мира на Южном Кавказе. Мы высоко оцениваем усилия США в деле нормализации армяно-азербайджанских отношений, в процессе подготовки мирного договора на основе норм и принципов международного права.

Сегодня мы, используя большой потенциал взаимодействия в ряде областей, настроены на дальнейшее расширение наших связей с США. Уверен, что мы и впредь будем последовательно продолжать наши совместные усилия на пути развития и укрепления основанного на взаимном доверии и поддержке партнерства между Азербайджаном и США в интересах наших государств и народов", - говорится в письме главы государства.

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Версия на английском языке President: 'We highly appreciate efforts by U.S. in normalizing Armenia-Azerbaijan relations'
Версия на азербайджанском языке Prezident: "Ermənistan-Azərbaycan münasibətlərinin normallaşdırılmasında ABŞ-ın səylərini yüksək qiymətləndiririk"

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