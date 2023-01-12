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Президент высоко оценил вклад Италии в расширение связей Азербайджана с НАТО и ЕС

Президент высоко оценил вклад Италии в расширение связей Азербайджана с НАТО и ЕС Ильхам Алиев высоко оценил вклад Италии в расширение связей Азербайджан-НАТО и Азербайджан-Европейский Союз
Внешняя политика
12 января 2023 г. 00:58
Президент высоко оценил вклад Италии в расширение связей Азербайджана с НАТО и ЕС

Ильхам Алиев высоко оценил вклад Италии в расширение связей Азербайджан-НАТО и Азербайджан-Европейский Союз.

Как сообщает Report, об этом во время приема министра обороны Итальянской Республики Гвидо Кросетто заявил Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что между нашими странами осуществляется успешное сотрудничество в различных областях, в том числе в энергетической сфере. В этом контексте Президент Ильхам Алиев подчеркнул эффективную деятельность Южного газового коридора. Он выразил уверенность в том, что визит Гвидо Кросетто в Азербайджан послужит делу укрепления сотрудничества как между соответствующими структурами наших стран, так и в более широком смысле, и выразил надежду на то, что двусторонние отношения будут укрепляться и впредь.

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Версия на азербайджанском языке Prezident Azərbaycanın NATO və Aİ ilə əlaqələrinin genişlənməsində İtaliyanın töhfəsini yüksək qiymətləndirib

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