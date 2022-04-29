О нас
Аудио новости

Президент: Высоко ценим роль ЕС в постконфликтной нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией

Президент: Высоко ценим роль ЕС в постконфликтной нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией Мы высоко ценим роль ЕС в постконфликтной нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.
Внешняя политика
29 апреля 2022 г. 11:13
Президент: Высоко ценим роль ЕС в постконфликтной нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией

Мы высоко ценим роль ЕС в постконфликтной нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с участниками международной конференции "Южный Кавказ: развитие и сотрудничество".

"Для нас Европейский союз - это очень важный партнер. У нас есть очень широкая повестка нашего сотрудничества", - заявил глава государства.

По его словам, помимо участия ЕС в процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией это и торговое сотрудничество, и энергетика, транспорт, демократическое развитие.

“Мы считаем ЕС честным брокером и приветствуем их усилия. Если сейчас Минская группа не функционирует, мы думаем что ЕС может сыграть свою роль в процессе нормализации", - заявил президент Ильхам Алиев.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Münaqişədən sonra münasibətlərin normallaşdırılmasında Aİ-nin rolunu yüksək qiymətləndiririk"
Версия на английском языке President Aliyev praises EU's role in post-conflict normalization between Azerbaijan and Armenia

Другие новости из категории

Президент: Шушинская декларация - декларация единства Азербайджана и Турции во всех сферах
Президент: Шушинская декларация - декларация единства Азербайджана и Турции во всех сферах
29 апреля 2022 г. 12:20
Президент: Отношения Азербайджана и Китая успешно развиваются
Президент: Отношения Азербайджана и Китая успешно развиваются
29 апреля 2022 г. 12:07
В прошлом году из Грузии переселились более 1,4 тыс. граждан Азербайджана
В прошлом году из Грузии переселились более 1,4 тыс. граждан Азербайджана
29 апреля 2022 г. 11:59
Обнародовано число отбывающих наказание в Грузии граждан Азербайджана
Обнародовано число отбывающих наказание в Грузии граждан Азербайджана
29 апреля 2022 г. 11:35
Очередную встречу представителей Азербайджана и Армении планируется провести в начале мая
Очередную встречу представителей Азербайджана и Армении планируется провести в начале мая
29 апреля 2022 г. 11:32
Президенты Азербайджана и Палестины обменялись поздравительными письмами
Президенты Азербайджана и Палестины обменялись поздравительными письмами
29 апреля 2022 г. 11:21
Ильхам Алиев: Армения не может продолжать жить как изолированный остров
Ильхам Алиев: Армения не может продолжать жить как изолированный остров
29 апреля 2022 г. 11:00
Президент: Независимый характер внешней политики Азербайджана основывается на национальных интересах
Президент: Независимый характер внешней политики Азербайджана основывается на национальных интересах
29 апреля 2022 г. 10:49
Посольство Азербайджана в Украине возобновило работу в Киеве
Посольство Азербайджана в Украине возобновило работу в Киеве
29 апреля 2022 г. 10:46
Очередной форум с участием международных экспертов предполагается провести в Лачыне
Очередной форум с участием международных экспертов предполагается провести в Лачыне
29 апреля 2022 г. 10:29

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi