Президент: Высоко ценим роль ЕС в постконфликтной нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией

Мы высоко ценим роль ЕС в постконфликтной нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.

Мы высоко ценим роль ЕС в постконфликтной нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с участниками международной конференции "Южный Кавказ: развитие и сотрудничество".

"Для нас Европейский союз - это очень важный партнер. У нас есть очень широкая повестка нашего сотрудничества", - заявил глава государства.

По его словам, помимо участия ЕС в процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией это и торговое сотрудничество, и энергетика, транспорт, демократическое развитие.

“Мы считаем ЕС честным брокером и приветствуем их усилия. Если сейчас Минская группа не функционирует, мы думаем что ЕС может сыграть свою роль в процессе нормализации", - заявил президент Ильхам Алиев.