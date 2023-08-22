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Президент: Высоко ценим, что свой первый госвизит после избрания президентом Узбекистана Шавкат Мирзиёев совершил в Азербайджан

Президент: Высоко ценим, что свой первый госвизит после избрания президентом Узбекистана Шавкат Мирзиёев совершил в Азербайджан Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал показателем братства и дружбы тот факт, что свой первый государственный визит после избрания президентом Узбекистана Шавкат Мирзиёев совершил в нашу страну.
Внешняя политика
22 августа 2023 г. 20:49
Президент: Высоко ценим, что свой первый госвизит после избрания президентом Узбекистана Шавкат Мирзиёев совершил в Азербайджан

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал показателем братства и дружбы тот факт, что свой первый государственный визит после избрания президентом Узбекистана Шавкат Мирзиёев совершил в нашу страну.

Как сообщает Report, об этом президент Ильхам Алиев сказал в заявлении для прессы после переговоров с узбекским коллегой Шавкатом Мирзиёевым.

"Мы очень высоко ценим, что первый государственный визит после избрания президентом Узбекистана Вы совершаете в Азербайджан. Это показатель нашего братства, нашей дружбы и Вашего отношения к нашей стране и нашему народу", - сказал глава государства.

Подчеркнув, что братский народ Узбекистана вновь оказал большое доверие Шавкату Мирзиёеву и по заслугам оценил его усилия в деле развития Узбекистана, президент Азербайджана отметил: "Под Вашим руководством братская страна успешно идет по пути созидания. Я имел возможности лично убедиться неоднократно в тех больших преобразованиях, которые под Вашим руководством осуществляются в Узбекистане в деле развития страны, укрепления ее потенциала, укрепления обороноспособности, а также повышения авторитета в международных делах".

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Şavkat Mirziyoyevin Prezident seçilməsindən sonra ilk dövlət səfərini Azərbaycana etməsini yüksək qiymətləndiririk"

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