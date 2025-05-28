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Президент выразил благодарность Турции и Пакистану за политическую и моральную поддержку во время II Карабахской войны

Президент выразил благодарность Турции и Пакистану за политическую и моральную поддержку во время II Карабахской войны Президент Ильхам Алиев выразил признательность Турции и Пакистану за политическую и моральную поддержку, оказанную нашей стране во Второй Карабахской войне.
Внешняя политика
28 мая 2025 г. 17:09
Президент выразил благодарность Турции и Пакистану за политическую и моральную поддержку во время II Карабахской войны

Президент Ильхам Алиев выразил признательность Турции и Пакистану за политическую и моральную поддержку, оказанную нашей стране во Второй Карабахской войне.

Как сообщает корреспондент Report, глава государства сказал об этом перед концертом, посвященным 28 Мая - Дню независимости в Лачыне.

"Очень символично, что мы вместе находимся в этом регионе, в городе Лачын, который на протяжении 30 лет находился под оккупацией. Потому что в 44-дневной Второй Карабахской войне нас поддержали Турция и Пакистан. Поддержка Турции и Пакистана воодушевила нас, придала нам дополнительные силы. Мы всегда благодарны руководителям братских стран и братским народам за эту большую политическую и моральную поддержку", - сказал глава государства. 

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Версия на английском языке President of Azerbaijan expresses gratitude to Türkiye and Pakistan for political and moral support during Patriotic War
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidenti Vətən müharibəsində verilən siyasi və mənəvi dəstəyə görə Türkiyə və Pakistana minnətdarlığını bildirib

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