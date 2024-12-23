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Президент Вучич пригласил Ильхама Алиева принять участие на первом Совете стратегического сотрудничества двух стран

Президент Вучич пригласил Ильхама Алиева принять участие на первом Совете стратегического сотрудничества двух стран Сербия и Азербайджан обсудили текущую геополитическую ситуацию, вопросы энергетической безопасности, а также развитие двусторонних отношений.
Внешняя политика
23 декабря 2024 г. 16:34
Президент Вучич пригласил Ильхама Алиева принять участие на первом Совете стратегического сотрудничества двух стран

Сербия и Азербайджан обсудили текущую геополитическую ситуацию, вопросы энергетической безопасности, а также развитие двусторонних отношений.

Как сообщает Report, об этом президент Сербии Александр Вучич написал на своей странице в Instagram по итогам сегодняшней встречи с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым в Белграде.

По его словам, особое внимание в ходе переговоров было уделено сотрудничеству в сфере экономики, военной промышленности и участию Азербайджана в ЕХРО27.

"Мы подтвердили исключительные отношения двух дружественных стран и народов, основанные на взаимном уважении и сотрудничестве по ключевым вопросам. Поблагодарил Азербайджан и президента страны Ильхама Алиева за уважение территориальной целостности и суверенитета Сербии. Также подтвердил, что на нашу страну всегда можно рассчитывать, как на искреннего друга и ответственного партнера", - написал Вучич.

Президент Сербии также пригласил Ильхама Алиева посетить его страну для участия на первом Совете стратегического сотрудничества двух стран.

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Версия на английском языке President Vucic invites Ilham Aliyev to participate in first Strategic Cooperation Council of two countries
Версия на азербайджанском языке Aleksandr Vuçiç Ceyhun Bayramovla hərbi sənaye sahəsindəki əməkdaşlığı müzakirə edib

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