Президент Вучич пригласил Ильхама Алиева принять участие на первом Совете стратегического сотрудничества двух стран

Сербия и Азербайджан обсудили текущую геополитическую ситуацию, вопросы энергетической безопасности, а также развитие двусторонних отношений.

Сербия и Азербайджан обсудили текущую геополитическую ситуацию, вопросы энергетической безопасности, а также развитие двусторонних отношений.

Как сообщает Report, об этом президент Сербии Александр Вучич написал на своей странице в Instagram по итогам сегодняшней встречи с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым в Белграде.

По его словам, особое внимание в ходе переговоров было уделено сотрудничеству в сфере экономики, военной промышленности и участию Азербайджана в ЕХРО27.

"Мы подтвердили исключительные отношения двух дружественных стран и народов, основанные на взаимном уважении и сотрудничестве по ключевым вопросам. Поблагодарил Азербайджан и президента страны Ильхама Алиева за уважение территориальной целостности и суверенитета Сербии. Также подтвердил, что на нашу страну всегда можно рассчитывать, как на искреннего друга и ответственного партнера", - написал Вучич.

Президент Сербии также пригласил Ильхама Алиева посетить его страну для участия на первом Совете стратегического сотрудничества двух стран.