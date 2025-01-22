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Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе с президентом ЕБРР

Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе с президентом ЕБРР 22 января президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев на основании обращения противоположной стороны встретился в Давосе с президентом Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Одиль Рено-Бассо.
Внешняя политика
22 января 2025 г. 16:58
Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе с президентом ЕБРР

22 января президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев на основании обращения противоположной стороны встретился в Давосе с президентом Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Одиль Рено-Бассо.

Как сообщает Report, поздравив президента Азербайджана с успешным проведением COP29, Одиль Рено-Бассо подчеркнула, что высоко оценивает результаты, достигнутые на этом мероприятии.

Коснувшись ряда проектов, осуществляемых между Азербайджаном и Европейским банком реконструкции и развития, она сказала, что дано согласие на финансирование банком реализации проекта, связанного с водным хозяйством города Гянджа.

Одиль Рено-Бассо проинформировала о кредитных линиях, выделенных для поддержки проектов, реализуемых с банковским сектором нашей страны, в том числе малого и среднего предпринимательства, женского предпринимательства и проектов устойчивого развития.

Говоря о важных проектах, предусмотренных для реализации в стране, президент Ильхам Алиев отметил работу, проводимую в сфере водного хозяйства, транспорта, развития города Баку.

В ходе беседы были обсуждены вопросы экспорта зеленой энергии в Европу, связанные с этим проекты и возможности регионального сотрудничества как с Грузией, так и со странами Центральной Азии.

Затем состоялась церемония подписания.

"Кредитное соглашение между Азербайджанской Республикой и Европейским банком реконструкции и развития для реконструкции системы водоснабжения и канализации города Гянджа" подписали министр экономики Микаил Джаббаров и первый вице-президент банка Юрген Ригтеринк.

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Версия на английском языке ФотоPresident Ilham Aliyev meets with EBRD President in Davos
Версия на азербайджанском языке Фотоİlham Əliyev Davosda Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankının prezidenti ilə görüşüb

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