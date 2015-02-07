​Президент встретился с министром обороны Франции

Баку. 7 февраля. REPORT.AZ/ 6 февраля президент Ильхам Алиев встретился в Мюнхене с министром обороны Французской Республики Жаном-Ивом Ле Дрианом.

По сообщениям Report, на встрече было выражено удовлетворение развитием двусторонних отношений между нашими странами.

Было отмечено, что в последние годы наши связи интенсивно развиваются в различных сферах. Как результат этого сотрудничества, было подчеркнуто значение сдачи в прошлом году в эксплуатацию второго спутника Азербайджана.

В ходе беседы было доведено до внимания, что взаимные визиты президентов Азербайджана и Франции придают импульс развитию связей между нашими странами, определению новых сфер сотрудничества. Было отмечено, что наши связи расширяются и в области оборонной промышленности.