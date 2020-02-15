Президент встретился с исполнительным директором Всемирного банка

Президент встретился с исполнительным директором Всемирного банка

15 февраля, 2020 13:47

https://report.az/storage/news/c55ef4db0156d52658f1685d3ba02ebb/3821af65-52a9-4713-88ee-2abd9d272346_292.jpg 15 февраля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился в Мюнхене с исполнительным директором Всемирного банка Акселом ван Тротсенбургом. Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.

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