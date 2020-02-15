Президент встретился с исполнительным директором Всемирного банка

15 февраля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился в Мюнхене с исполнительным директором Всемирного банка Акселом ван Тротсенбургом.
Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.
15 февраля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился в Мюнхене с исполнительным директором Всемирного банка Акселом ван Тротсенбургом.
Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.
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