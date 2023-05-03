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Президент: Все в Иране должны понять, что язык угроз и террора не работает с Азербайджаном

Президент: Все в Иране должны понять, что язык угроз и террора не работает с Азербайджаном Сейчас отношения между Азербайджаном и Ираном находятся на самом низком уровне и очень сложно предсказать, останутся ли они на этом уровне, опустятся ниже или пойдут вверх.
Внешняя политика
3 мая 2023 г. 21:50
Президент: Все в Иране должны понять, что язык угроз и террора не работает с Азербайджаном

Сейчас отношения между Азербайджаном и Ираном находятся на самом низком уровне и очень сложно предсказать, останутся ли они на этом уровне, опустятся ниже или пойдут вверх.

Как сообщает Report, об этом заявил Президент Ильхам Алиев 3 мая на четвертой международной конференции на тему "Формирование геополитики Большой Евразии: от прошлого к настоящему и будущему" в Шуше, посвященной 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Подчеркнув, что прогнозировать отношения между двумя странами очень сложно, глава государства сказал: "Мы получили некоторые посылы от иранских официальных лиц, были телефонные звонки и другие сообщения, предложения по нормализации отношений. Но, определенно, как я уже сказал, наши требования абсолютно законны и обоснованы. Мы сможем говорить о нормализации только тогда, когда они будут выполнены. Если нет, то нет. Опять же, это был не наш выбор. Но все в Иране, все сегменты истеблишмента должны, наконец, понять, что язык угроз и террора не работает с Азербайджаном. Чем раньше они это поймут, тем быстрее мы сможем увидеть признаки нормализации".

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Версия на английском языке President: ‘Everybody in Iran should finally understand that language of threats and terror will not work with Azerbaijan’
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "İranda hər kəs, bütün dairələr anlamalıdır ki, hədə və terror dili Azərbaycanla işləməyəcək"

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