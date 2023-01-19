Президент: Все необходимые инфраструктурные объекты в Азербайджане готовы принимать больше грузов

Азербайджан поддерживает отличные отношения со своими соседями с запада - с Грузией и Турцией, с востока - с Центральной Азией.

Азербайджан поддерживает отличные отношения со своими соседями с запада - с Грузией и Турцией, с востока - с Центральной Азией.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на панельном заседании на тему "Евразийский Средний коридор: от пути до магистрали" в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.

"В качестве естественного географического моста за последние годы мы вложили крупные инвестиции в транспортную инфраструктуру. Фактически все необходимые инфраструктурные объекты в Азербайджане готовы принимать больше грузов", - отметил глава государства.