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Президент: Все коммуникации в регионе должны быть открыты одновременно

Президент: Все коммуникации в регионе должны быть открыты одновременно Открытие всех коммуникаций в регионе - очень важный момент постконфликтного этапа урегулирования, и это подчеркивается и в заявлении от 10 ноября.
Внешняя политика
18 июля 2021 г. 18:18
Президент: Все коммуникации в регионе должны быть открыты одновременно
Ильхам Алиев

Открытие всех коммуникаций в регионе - очень важный момент постконфликтного этапа урегулирования, и это подчеркивается и в заявлении от 10 ноября.

Как сообщает Report, об этом заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем в Баку.

Глава государства подчеркнул, что Азербайджан уже диверсифицировал свою транспортную сеть: "Мы смогли создать один из важнейших логистических транспортных хабов в Евразии”.

Также в настоящее время Азербайджан активно восстанавливает инфраструктуру освобожденных территорий

"Будут созданы 3 международных аэропорта: в Физули аэропорт будет запущен до конца года, второй в Зангилане - в следующем году, и третий в Лачине - будет готов в 2023 году. Таким образом, число аэропортов в Азербайджане будет доведено до 9".

"Открытие всех коммуникаций в регионе должно проводится параллельно. Это даст возможность наладить Армении железнодорожное сообщение с Россией и Ираном, для Азербайджана это даст дополнительный путь в Нахчыванскую Автономную Республику. Четыре страны региона - Азербайджан, Иран, Россия и Турция - поддерживают этот подход. Нам нужен позитивный ответ Армении , но этот подход не должен быть выборочным. Как я сказал, все коммуникации должны быть открыты одновременно и в этой связи не должно быть никакой дискриминации. После этого стабильность и безопасность в регионе уже станет реальностью, и это именно то, чего мы хотим", - заявил Президент.

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Версия на азербайджанском языке Prezident: "Bölgədəki bütün kommunikasiyalar eyni zamanda açıq olmalıdır"

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