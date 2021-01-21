Президент: Все документы и договоренности между Туркменистаном и Азербайджаном выполняются

"Отношения между нашими странами в последние годы имеют очень позитивную динамику. Достаточно посмотреть на хронологию взаимных визитов на высшем уровне. За последние 3 года состоялось 5 визитов президентов Туркменистана и Азербайджана, взаимных визитов".

"Отношения между нашими странами в последние годы имеют очень позитивную динамику. Достаточно посмотреть на хронологию взаимных визитов на высшем уровне. За последние 3 года состоялось 5 визитов президентов Туркменистана и Азербайджана, взаимных визитов".

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал на встрече с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым в формате видеоконференции в связи с подписанием между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Туркменистана Меморандума о взаимопонимании о совместной разведке, разработке и освоении углеводородных ресурсов месторождения "Достлуг" в Каспийском море.

"В рамках этих визитов было подписано было подписано более 50 документов. Для сравнения скажу, что за всю историю наших взаимоотношений было подписано более 100 документов, из которых половина подписана за 3 года. Самое отрадное заключается в том, что они все выполняются, и в том числе договоренности, которые мы достигли по сотрудничеству в энергетической сфере. Сегодняшнее подписание открывает новую страницу в освоении углеводородных ресурсов Каспия. Этот проект будет способствовать укреплению энергетической безопасности наших стран, а также наших соседей. Этот проект открывает большие экспортные возможности, тем самым будет способствовать росту благосостояния наших народов", - добавил глава государства.