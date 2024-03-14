О нас

Президент: Восстановление территориальной целостности Азербайджана будет иметь положительные последствия для разрешения конфликтов

Президент: Восстановление территориальной целостности Азербайджана будет иметь положительные последствия для разрешения конфликтов Изменения в нашем регионе могут казаться локальными. Но на самом деле они имеют гораздо более широкие последствия, так как главным геополитическим изменением, произошедшим с момента нашей последней встречи здесь год назад стало полное восстановление терри
Внешняя политика
14 марта 2024 г. 12:11
Президент: Восстановление территориальной целостности Азербайджана будет иметь положительные последствия для разрешения конфликтов

Изменения в нашем регионе могут казаться локальными. Но на самом деле они имеют гораздо более широкие последствия, так как главным геополитическим изменением, произошедшим с момента нашей последней встречи здесь год назад стало полное восстановление территориальной целостности и суверенитета Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев 14 марта, выступая на церемонии открытия XI Глобального Бакинского форума на тему "Восстановление раздробленного мира".

"И это действительно очень серьезное геополитическое изменение, которое, я думаю, будет иметь много положительных последствий для разрешения кажущихся неразрешимыми конфликтов", - отметил глава государства.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке President: Main geopolitical change, which happened in region, is full restoration of sovereignty of Azerbaijan since we met last time
Версия на азербайджанском языке Prezident: Sonuncu görüşümüzdən sonra regionumuzda baş verən əsas geosiyasi dəyişiklik Azərbaycanın suverenliyinin tam bərpasıdır

Самое читаемое

Назначен новый генеральный директор “Азеригаз
Назначен новый генеральный директор “Азеригаз"
11 марта 2024 г. 13:14
TAP увеличил объемы заказов на поставку газа из Азербайджана в Европу
TAP увеличил объемы заказов на поставку газа из Азербайджана в Европу
11 марта 2024 г. 09:59
Азербайджан требует освобождения оккупированных Арменией сел
Азербайджан требует освобождения оккупированных Арменией сел
9 марта 2024 г. 15:34
Дрон стал причиной введения плана Ковер в аэропорту Пулково
Дрон стал причиной введения плана "Ковер" в аэропорту Пулково
10 марта 2024 г. 20:49
Лига Европы: Карабах сыграл вничью с Байером 04
ФотоЛига Европы: "Карабах" сыграл вничью с "Байером 04"
7 марта 2024 г. 23:52
Хатаинский суд вынес решение относительно задержанных по делу Toplum TV
Хатаинский суд вынес решение относительно задержанных по делу Toplum TV
8 марта 2024 г. 18:56
Токаев: Благодаря совместным усилиям Карабах зацветет новыми красками
Токаев: Благодаря совместным усилиям Карабах зацветет новыми красками
10 марта 2024 г. 11:06
В Баку убит 26-летний парень
В Баку убит 26-летний парень
10 марта 2024 г. 11:40
Фахри Исмайлов представит Азербайджан на конкурсе Евровидение-2024
Фахри Исмайлов представит Азербайджан на конкурсе "Евровидение-2024"
7 марта 2024 г. 22:15
Нефть марки Brent подешевела до 81,52 доллара за баррель
Нефть марки Brent подешевела до 81,52 доллара за баррель
11 марта 2024 г. 09:54

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi