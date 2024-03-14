Президент: Восстановление территориальной целостности Азербайджана будет иметь положительные последствия для разрешения конфликтов

Изменения в нашем регионе могут казаться локальными. Но на самом деле они имеют гораздо более широкие последствия, так как главным геополитическим изменением, произошедшим с момента нашей последней встречи здесь год назад стало полное восстановление терри

Изменения в нашем регионе могут казаться локальными. Но на самом деле они имеют гораздо более широкие последствия, так как главным геополитическим изменением, произошедшим с момента нашей последней встречи здесь год назад стало полное восстановление территориальной целостности и суверенитета Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев 14 марта, выступая на церемонии открытия XI Глобального Бакинского форума на тему "Восстановление раздробленного мира".

"И это действительно очень серьезное геополитическое изменение, которое, я думаю, будет иметь много положительных последствий для разрешения кажущихся неразрешимыми конфликтов", - отметил глава государства.