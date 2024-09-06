Президент: Восстановление территориальной целостности Азербайджана стало главным фактором не только на Кавказе, но и в более широкой географии

Президент: Восстановление территориальной целостности Азербайджана стало главным фактором не только на Кавказе, но и в более широкой географии

Восстановление территориальной целостности и суверенитета Азербайджана стало главным фактором не только на Кавказе, но и в более широкой географии. На протяжении тридцати лет международно признанные территории Азербайджана находились под армянской оккупац

https://static.report.az/photo/4563fcd0-e770-3cdd-b7f7-2d24a14a8bdf.jpg https://static.report.az/photo/4563fcd0-e770-3cdd-b7f7-2d24a14a8bdf.jpg

Восстановление территориальной целостности и суверенитета Азербайджана стало главным фактором не только на Кавказе, но и в более широкой географии. На протяжении тридцати лет международно признанные территории Азербайджана находились под армянской оккупацией. Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев в ходе выступления на сессии "Роль Азербайджана в новых геополитических условиях" на Международном форуме Черноббио. Глава государства напомнил, что эта оккупация продолжалась, несмотря на решения международных организаций, в том числе наличие четырех резолюций Совета Безопасности ООН, которые должны были быть выполнены. Президент также сообщил, что специальная группа, созданная под эгидой ОБСЕ для решения этого вопроса, за прошедшие 28 лет не добилась абсолютно никаких результатов. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram