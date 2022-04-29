Президент: Во время войны мы отслеживали направления поставок оружия из России в Армению

В Армении были большие ожидания, связанные с тем, что Россия вмешается в войну в Карабахе. Этого не произошло. Потому что Азербайджан воевал на своей территории.

В Армении были большие ожидания, связанные с тем, что Россия вмешается в войну в Карабахе. Этого не произошло. Потому что Азербайджан воевал на своей территории.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с участниками международной конференции "Южный Кавказ: развитие и сотрудничество".

По словам главы государства, Армения пыталась манипулировать партнерами по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и вовлечь их в конфликт. Но мандат этой организации предполагает поддержку только стран-участников только от внешних угроз на своей территории.

«Мы воевали на своей территории. Но этого не произошло. Но в то же время, мы все знаем, я неоднократно заявлял общественности, что в течение 44-дневной войны регулярно, несколько раз в день из России в Армению прилетали грузовые самолеты с оружием. Мы следили за всеми направлениям, из Ростова, из Моздока. Мы попросили наших грузинских друзей закрыть воздушное пространство, и они это сделали. Мы также попросили наших грузинских друзей закрыть сухопутную дорогу, которая могла использоваться для транспортировки оружия из России в Армению через территорию Грузии, они сделали и это, и мы благодарны им.

Мы направили всем прикаспийским государствам письма с просьбой не пропускать в Армению российские грузовые самолеты с оружием. Мы отправили их в Казахстан, Туркменистан и Иран", - заявил президент, добавив, что к сожалению, эти самолеты летали в Армению через территории данных стран.

"Так было, и мы не должны скрывать эту сторону 44-дневной войны. Но ожидания Армении были гораздо большими. Они думали, что российская армия должна прийти, воевать и защищать сепаратизм. Но этого не произошло», - сказал президент Ильхам Алиев. По его словам, конечно, это вызвало разочарование в Армении, потому что за годы у них выработалась уверенность, что все им обязаны чем-то, будут воевать за них или давать им деньги.

"У каждой страны есть трагические моменты в истории. Но главная их проблема, что они построили на этом свою идеологию", - отметил президент Азербайджана.