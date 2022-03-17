Президент: Наша победа вечна, мы - народ, освободивший Карабах от врага

Сейчас во многих местах в мире идут войны, и, к сожалению, еще будут идти. Если обратить внимание на эти войны, то считаю, что и азербайджанский народ, и вся мировая общественность видят величие азербайджанского народа и ответственность руководства Азерба

Во многих уголках мира шли, сейчас идут, и, к сожалению, еще будут идти войны. Если обратить внимание на эти войны, то считаю, что и азербайджанский народ, и вся мировая общественность видят величие азербайджанского народа и ответственность руководства Азербайджана. Конечно, для наших спортсменов это дополнительный стимул.

Как сообщает Report, об этом заявил 17 марта президент Азербайджана Ильхам Алиев во время приема участников 7-го чемпионата Европы по борьбе среди спортсменов до 23 лет, который прошел в Болгарии.

"Мы представляем достойный народ и страну, которая заслуживает большого уважения. Вы спортсмены и поколения, которые придут после вас, всегда будут представлять победоносную страну. Потому что наша победа вечна, мы - народ, освободивший Карабах от врага, народ, создавший жизнь на этих землях", - подчеркнул президент.