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Президент: Наша победа вечна, мы - народ, освободивший Карабах от врага

Президент: Наша победа вечна, мы - народ, освободивший Карабах от врага Сейчас во многих местах в мире идут войны, и, к сожалению, еще будут идти. Если обратить внимание на эти войны, то считаю, что и азербайджанский народ, и вся мировая общественность видят величие азербайджанского народа и ответственность руководства Азерба
Внешняя политика
17 марта 2022 г. 13:15
Президент: Наша победа вечна, мы - народ, освободивший Карабах от врага
Ильхам Алиев

Во многих уголках мира шли, сейчас идут, и, к сожалению, еще будут идти войны. Если обратить внимание на эти войны, то считаю, что и азербайджанский народ, и вся мировая общественность видят величие азербайджанского народа и ответственность руководства Азербайджана. Конечно, для наших спортсменов это дополнительный стимул.

Как сообщает Report, об этом заявил 17 марта президент Азербайджана Ильхам Алиев во время приема участников 7-го чемпионата Европы по борьбе среди спортсменов до 23 лет, который прошел в Болгарии.

"Мы представляем достойный народ и страну, которая заслуживает большого уважения. Вы спортсмены и поколения, которые придут после вас, всегда будут представлять победоносную страну. Потому что наша победа вечна, мы - народ, освободивший Карабах от врага, народ, создавший жизнь на этих землях", - подчеркнул президент.

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Версия на английском языке President: Unfortunately, wars will go on in many parts of world
Версия на азербайджанском языке Prezident: "Dünyada bir çox yerlərdə müharibələr gedib, gedir və əfsuslar olsun ki, gedəcək"

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