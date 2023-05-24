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Президент Владимир Путин поздравил президента Ильхама Алиева

Президент Владимир Путин поздравил президента Ильхама Алиева Президент Российской Федерации Владимир Путин направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.
Внешняя политика
24 мая 2023 г. 17:18
Президент Владимир Путин поздравил президента Ильхама Алиева

Президент Российской Федерации Владимир Путин направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как передает Report, в письме говорится:

"Уважаемый Ильхам Гейдарович,

Примите сердечные поздравления по случаю национального праздника Азербайджанской Республики - Дня Независимости.

Ваша страна добилась впечатляющих успехов в экономической и социальной областях. Азербайджан пользуется заслуженным авторитетом на мировой арене, играет активную роль в решении многих важных вопросов международной повестки дня. Российско-азербайджанские отношения вышли на уровень союзнического взаимодействия, динамично развивается конструктивное двустороннее сотрудничество на различных направлениях.

Уверен, что совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее наращивание всего комплекса партнерских связей на благо наших дружественных народов.

От души желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, крепкого здоровья и успехов, а всем Вашим согражданам - счастья и процветания".

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Версия на азербайджанском языке Vladimir Putin Azərbaycan Prezidentini təbrik edib

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