Президент: Владимир Путин и Гейдар Алиев заложили основу дружественных, добрососедских отношений между Азербайджаном и РФ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев на совместной встрече в Москве с ветеранами и работниками железнодорожной отрасли по случаю 50-летнего юбилея Байкало-Амурской магистрали (БАМ) поблагодарил президента России Владимира Путина за уважение к памяти Гейдар

Президент Азербайджана Ильхам Алиев на совместной встрече в Москве с ветеранами и работниками железнодорожной отрасли по случаю 50-летнего юбилея Байкало-Амурской магистрали (БАМ) поблагодарил президента России Владимира Путина за уважение к памяти Гейдара Алиева.

Как передает Report, глава Азербайджанского государства сказал: "Конечно, слова особой благодарности Владимиру Владимировичу Путину за уважение к памяти Гейдара Алиевича Алиева. Мы прекрасно знаем, что именно Владимир Владимирович Путин и Гейдар Алиевич Алиев заложили основу дружественных, добрососедских отношений между нашими странами в начале 2000-х годов. В 2001 году Владимир Владимирович Путин посетил Азербайджан и это стало началом большого пути, который мы проходим вместе".