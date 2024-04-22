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Президент: Владимир Путин и Гейдар Алиев заложили основу дружественных, добрососедских отношений между Азербайджаном и РФ

Президент: Владимир Путин и Гейдар Алиев заложили основу дружественных, добрососедских отношений между Азербайджаном и РФ Президент Азербайджана Ильхам Алиев на совместной встрече в Москве с ветеранами и работниками железнодорожной отрасли по случаю 50-летнего юбилея Байкало-Амурской магистрали (БАМ) поблагодарил президента России Владимира Путина за уважение к памяти Гейдар
Внешняя политика
22 апреля 2024 г. 21:40
Президент: Владимир Путин и Гейдар Алиев заложили основу дружественных, добрососедских отношений между Азербайджаном и РФ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев на совместной встрече в Москве с ветеранами и работниками железнодорожной отрасли по случаю 50-летнего юбилея Байкало-Амурской магистрали (БАМ) поблагодарил президента России Владимира Путина за уважение к памяти Гейдара Алиева.

Как передает Report, глава Азербайджанского государства сказал: "Конечно, слова особой благодарности Владимиру Владимировичу Путину за уважение к памяти Гейдара Алиевича Алиева. Мы прекрасно знаем, что именно Владимир Владимирович Путин и Гейдар Алиевич Алиев заложили основу дружественных, добрососедских отношений между нашими странами в начале 2000-х годов. В 2001 году Владимир Владимирович Путин посетил Азербайджан и это стало началом большого пути, который мы проходим вместе".

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Версия на азербайджанском языке Prezident: Vladimir Putin və Heydər Əliyev dostluq, mehriban qonşuluq münasibətlərinin əsasını qoyublar

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