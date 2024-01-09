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Президент: Визит президента ОАЭ укрепит стратегическое партнерство между двумя странами

Президент: Визит президента ОАЭ укрепит стратегическое партнерство между двумя странами Еще два важных документа были подписаны в Баку в прошлом месяце. На основе одного из этих документов, подписанных между Объединенными Арабскими Эмиратами и Азербайджаном, был создан Совместный инвестиционный фонд с финансовой возможностью в один миллиард
Внешняя политика
9 января 2024 г. 14:01
Президент: Визит президента ОАЭ укрепит стратегическое партнерство между двумя странами

Еще два важных документа были подписаны в Баку в прошлом месяце. На основе одного из этих документов, подписанных между Объединенными Арабскими Эмиратами и Азербайджаном, был создан Совместный инвестиционный фонд с финансовой возможностью в один миллиард долларов. Второй важный документ касается информационно-коммуникационного сектора.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев заявил на встрече с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном в расширенном составе.

Подчеркнув, что Объединенные Арабские Эмираты под руководством Шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна добились больших успехов, глава государства выразил уверенность в том, что визит президента ОАЭ в Азербайджан укрепит стратегическое партнерство двух стран, еще больше усилит дружественные, братские отношения между двумя народами.

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev: This visit will cement Azerbaijan-UAE strategic partnership
Версия на азербайджанском языке Prezident: "Bu səfər Azərbaycan ilə Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri arasında strateji tərəfdaşlığı möhkəmləndirəcək"

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