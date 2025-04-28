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Президент: Верю, что Платформа НПО Глобального Юга внесет большой вклад в обеспечение прав наших народов

Президент: Верю, что Платформа НПО Глобального Юга внесет большой вклад в обеспечение прав наших народов Президент: Верю, что Платформа НПО Глобального Юга внесет большой вклад в обеспечение прав наших народов
Внешняя политика
28 апреля 2025 г. 10:34
Президент: Верю, что Платформа НПО Глобального Юга внесет большой вклад в обеспечение прав наших народов

Азербайджан, ставший сильным голосом Глобального Юга, воспринимает учреждение этой платформы именно в Баку как высокую оценку своей деятельности в периоды председательства в Движении неприсоединения и на COP29. Верю, что Платформа НПО Глобального Юга внесет большой вклад в то, чтобы голос наших народов был услышан, их позиции были доведены до мировой общественности, их права были защищены и обеспечены.

Как сообщает Report, об этом говорится в обращении президента Азербайджана Ильхама Алиева к участникам учредительной конференции Платформы НПО Глобального Юга, проходящей в Баку.

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Версия на английском языке President: 'I believe that Global South NGO Platform will make a significant contribution to amplifying voices of our peoples'
Версия на азербайджанском языке Prezident: İnanıram ki, Qlobal Cənub QHT Platforması xalqlarımızın hüquqlarının təmin edilməsi işinə böyük töhfə verəcək

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