Президент: Верю, что Платформа НПО Глобального Юга внесет большой вклад в обеспечение прав наших народов

Президент: Верю, что Платформа НПО Глобального Юга внесет большой вклад в обеспечение прав наших народов

Азербайджан, ставший сильным голосом Глобального Юга, воспринимает учреждение этой платформы именно в Баку как высокую оценку своей деятельности в периоды председательства в Движении неприсоединения и на COP29. Верю, что Платформа НПО Глобального Юга внесет большой вклад в то, чтобы голос наших народов был услышан, их позиции были доведены до мировой общественности, их права были защищены и обеспечены.

Как сообщает Report, об этом говорится в обращении президента Азербайджана Ильхама Алиева к участникам учредительной конференции Платформы НПО Глобального Юга, проходящей в Баку.