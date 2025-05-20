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Президент: Азербайджан и Венгрия в начале 2026 года подпишут новый контракт в нефтегазовой сфере

Президент: Азербайджан и Венгрия в начале 2026 года подпишут новый контракт в нефтегазовой сфере Президент: Венгерская компания начнет работать на сухопутном нефтяном месторождении Азербайджана
Внешняя политика
20 мая 2025 г. 15:27
Президент: Азербайджан и Венгрия в начале 2026 года подпишут новый контракт в нефтегазовой сфере

Венгерская компания начнет деятельность на сухопутном нефтяном месторождении Азербайджана.

Как сообщает корреспондент Report из Будапешта, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на совместной пресс-конференции с премьером Венгрии Виктором Орбаном.

По его словам, Азербайджан и Венгрия наладили успешное сотрудничество в сфере энергетики. "Венгерские компании имеют доли в двух основных нефтегазовых проектах Азербайджана – месторождениях Азери-Чираг-Гюнешли и Шахдениз. Следующий контракт будет подписан в начале следующего года", - отметил он.

Глава государства подчеркнул, что в Азербайджане будут введены в эксплуатацию новые газовые месторождения.

"Мы обеспечим Венгрию газом в необходимом количестве. Азербайджан занимает лидирующее место по уровню снабжения потребителей трубопроводным газом. Азербайджан также сотрудничает с Венгрией в сфере зеленой энергии. В течение следующих 5 лет Азербайджан произведет 6 мегаватт зеленой энергии", - сказал он.

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Версия на английском языке President: We are successfully cooperating with Hungary in the energy sector
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın quru neft yatağında Macarıstan şirkəti fəaliyyətə başlayacaq

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