Президент: Азербайджан и Венгрия в начале 2026 года подпишут новый контракт в нефтегазовой сфере

Венгерская компания начнет деятельность на сухопутном нефтяном месторождении Азербайджана.
Как сообщает корреспондент Report из Будапешта, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на совместной пресс-конференции с премьером Венгрии Виктором Орбаном.
По его словам, Азербайджан и Венгрия наладили успешное сотрудничество в сфере энергетики. "Венгерские компании имеют доли в двух основных нефтегазовых проектах Азербайджана – месторождениях Азери-Чираг-Гюнешли и Шахдениз. Следующий контракт будет подписан в начале следующего года", - отметил он.
Глава государства подчеркнул, что в Азербайджане будут введены в эксплуатацию новые газовые месторождения.
"Мы обеспечим Венгрию газом в необходимом количестве. Азербайджан занимает лидирующее место по уровню снабжения потребителей трубопроводным газом. Азербайджан также сотрудничает с Венгрией в сфере зеленой энергии. В течение следующих 5 лет Азербайджан произведет 6 мегаватт зеленой энергии", - сказал он.