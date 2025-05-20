Президент: Азербайджан и Венгрия в начале 2026 года подпишут новый контракт в нефтегазовой сфере

Президент: Венгерская компания начнет работать на сухопутном нефтяном месторождении Азербайджана

Венгерская компания начнет деятельность на сухопутном нефтяном месторождении Азербайджана.

Как сообщает корреспондент Report из Будапешта, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на совместной пресс-конференции с премьером Венгрии Виктором Орбаном.

По его словам, Азербайджан и Венгрия наладили успешное сотрудничество в сфере энергетики. "Венгерские компании имеют доли в двух основных нефтегазовых проектах Азербайджана – месторождениях Азери-Чираг-Гюнешли и Шахдениз. Следующий контракт будет подписан в начале следующего года", - отметил он.

Глава государства подчеркнул, что в Азербайджане будут введены в эксплуатацию новые газовые месторождения.

"Мы обеспечим Венгрию газом в необходимом количестве. Азербайджан занимает лидирующее место по уровню снабжения потребителей трубопроводным газом. Азербайджан также сотрудничает с Венгрией в сфере зеленой энергии. В течение следующих 5 лет Азербайджан произведет 6 мегаватт зеленой энергии", - сказал он.