Президент Венесуэлы посетил могилу Гейдара Алиева

Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ 22 октября находящийся с визитом в нашей стране президент Боливарианской Республики Венесуэла Николас Мадуро в Аллее почетного захоронения почтил память общенационального лидера нашего народа, архитектора и созидателя независимого азербайджанского государства Гейдара Алиева, возложил венок к его могиле.

Как сообщает Report, была почтена память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы ханум Алиевой, к ее могиле возложены цветы.

Были возложены цветы и к могилам видного государственного и общественного деятеля Азиза Алиева и талантливого врача-ученого Тамерлана Алиева.

Помимо этого, 22 октября президент Боливарианской Республики Венесуэла Николас Мадуро посетил Шехидляр хиябаны.

Здесь в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.