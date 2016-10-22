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    Президент Венесуэлы посетил могилу Гейдара Алиева

    Была почтена память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы ханум Алиевой, к ее могиле возложены цветы

    Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ 22 октября находящийся с визитом в нашей стране президент Боливарианской Республики Венесуэла Николас Мадуро в Аллее почетного захоронения почтил память общенационального лидера нашего народа, архитектора и созидателя независимого азербайджанского государства Гейдара Алиева, возложил венок к его могиле.

    Как сообщает Report, была почтена память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы ханум Алиевой, к ее могиле возложены цветы.

    Были возложены цветы и к могилам видного государственного и общественного деятеля Азиза Алиева и талантливого врача-ученого Тамерлана Алиева.

    Помимо этого, 22 октября президент Боливарианской Республики Венесуэла Николас Мадуро посетил Шехидляр хиябаны.

    Здесь в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

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