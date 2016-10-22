Президент Венесуэлы посетил Милли Меджлис

Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ Сегодня президент Боливарианской Республики Венесуэла Николас Мадуро побывал в Милли Меджлисе Азербайджанской Республики.

Как сообщает Report, сначала высокий гость ознакомился с залом заседаний парламента.

На встрече президента Николаса Мадуро с председателем Милли Меджлиса Огтаем Асадовым состоялся обмен мнениями о перспективах развития сотрудничества между Азербайджаном и Венесуэлой в различных сферах, особенно межпарламентских связей.