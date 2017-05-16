Президент ВАК: Решение Верховного суда России является ущербным и контрпродуктивным

Москва. 16 мая. REPORT.AZ/ Решение Верховного суда России является ущербным и контрпродуктивным. Как сообщает российское бюро Report, об этом говорится в заявлении президента "Всероссийского азербайджанского конгресса" Фазиля Курбанова в связи с решением Верховного суда России о ликвидации организации.

"15 мая 2017 года Верховный суд Российской Федерации принял беспрецедентное решение о ликвидации крупнейшей диаспорской азербайджанской организации "Всероссийского азербайджанского конгресса". За 16 лет своей деятельности организация сыграла огромную роль в содействии укрепления гражданского мира и межнационального согласия в России, развитии и углублении социально-экономического и культурного сотрудничества России и Азербайджана", - говорится в заявлении.

В нем отмечается, что минюст России не выдвинул ни одного обвинения по деятельности Организации: "Это очень важно! Значит, минюст РФ полностью одобряет ту положительную деятельность Организации, направленную на укреплении связей между Россией и Азербайджаном, а также большую работу по интеграции азербайджанцев в правовое поле России. По сути, все выдвинутые обвинения (обоснованные и необоснованные) носят чисто технический характер и совершенно не соотнесены к фундаментальным задачам организации, которая успешно их решает".

"Глубоко убежден, что высказывания в различных СМИ, что действия минюста РФ связаны с активацией в последнее время различного рода экстремистских сил против азербайджанцев России, не соответствует действительности. Также убежден, что интерпретация действий минюста РФ как инструмента политического давления на азербайджанское руководство не выдерживает критики. Сегодняшний уровень взаимоотношений, личные доверительные товарищеские отношения между президентами двух стран позволяют решать любую проблему.

Это надо расценивать, как недоработку среднего звена аппарата минюста РФ, на фоне имеющихся в деятельности организации просчетов и ошибок в ведении документации. Поэтому это вызывает серьезную озабоченность. Считаю, что решение Верховного суда РФ является ущербным, контрпродуктивным! По сути, речь идет об ущемлении гражданских прав азербайджанцев России", - говорится в заявлении президент ВАК.

"Нельзя ликвидировать общественную диаспорскую организацию целого народа, проживающего в Российской Федерации, за ошибки и просчеты функционеров в ведении документаций на фоне больших и полезных дел организации на благо Российской Федерации, тем более азербайджанского народа, который за 200-летнее совместное пребывание с российскими народами в едином историко-географическом пространстве никогда не участвовал в террористических, противозаконных формирований антигосударственной направленности.

Решение Верховного суда может иметь далеко идущие последствия".

Ф. Курбанов обратился к руководителям региональных и местных организаций, призвав "сохранять спокойствия, не поддаваться на провокационные действия экстремистских сил": "Мы полностью отвергаем решение Верховного суда! Выражаем надежду, что Высшие судебные инстанции РФ с пониманием отнесутся к нашим доводам и озабоченности . Я прошу высшее политическое руководство страны и лично президента Российской Федерации Владимира Путина отнестись со вниманием к сложившейся ситуации".