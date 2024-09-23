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Президент в выступлении в Милли Меджлисе коснулся и вопроса нормализации отношений с Арменией

Президент в выступлении в Милли Меджлисе коснулся и вопроса нормализации отношений с Арменией Президент Ильхам Алиев в выступлении на первом заседании в Милли Меджлисе VII созыва коснулся вопроса нормализации отношений с Арменией.
Внешняя политика
23 сентября 2024 г. 14:26
Президент в выступлении в Милли Меджлисе коснулся и вопроса нормализации отношений с Арменией

Президент Ильхам Алиев в выступлении на первом заседании в Милли Меджлисе VII созыва коснулся вопроса нормализации отношений с Арменией.

Как сообщает Report, глава государства напомнил, что после Второй Карабахской войны именно по инициативе Азербайджана были начаты мирные переговоры. В то время ни у Армении, ни у других государств вообще не было сформировавшегося мнения о будущем.

Подчеркнув, что Армения искусственно затягивает вопрос, президент сказал: "С момента отправки нашего первого проекта в Армению по сегодняшний день произошло десять обменов комментариями. По прошествии нескольких месяцев мы, естественно, ждали, что Армения оперативнее и быстрее будет предоставлять нам свои комментарии. Но мы видим, что все происходит с точностью да наоборот. Нам пришлось ждать 70 дней, прежде чем мы получили от них последний вариант. Все несогласованные положения были исключены из их варианта мирного договора. То есть столь примитивный и неадекватный шаг, честно говоря, был неожиданным".

Глава государства подчеркнул, что ряд моментов дает основание сказать, что Армения на самом деле не хочет мира, а хочет затянуть время.

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Версия на азербайджанском языке Prezident İlham Əliyev Milli Məclisdə çıxışında Ermənistanla münasibətlərin normallaşması məsələsinə toxunub

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