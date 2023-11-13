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Президент: В регионе Южного Кавказа уже возникли новые реалии

Президент: В регионе Южного Кавказа уже возникли новые реалии В регионе Южного Кавказа уже возникли новые реалии.
Внешняя политика
13 ноября 2023 г. 14:33
Президент: В регионе Южного Кавказа уже возникли новые реалии

В регионе Южного Кавказа уже возникли новые реалии.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, принимая президента Парламентской ассамблеи ОБСЕ Пиа Кауму.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что последние события в регионе следует рассматривать в контексте продолжавшихся почти 30 лет оккупации и военной агрессии Армении против Азербайджана: "Без рассмотрения последствий этой оккупации и агрессии было бы неправильно выдвигать взгляды, связанные с будущим региона".

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Версия на азербайджанском языке Prezident: "Cənubi Qafqaz regionunda artıq yeni reallıqlar yaranıb"

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