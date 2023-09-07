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Президент: В последние годы все страны-члены и страны-наблюдатели оказывают большую поддержку ОТГ

Президент: В последние годы все страны-члены и страны-наблюдатели оказывают большую поддержку ОТГ Тюркский мир – это большая семья, и я рад, что в последние годы все страны-члены и страны-наблюдатели оказывают организации большую поддержку.
Внешняя политика
7 сентября 2023 г. 15:31
Президент: В последние годы все страны-члены и страны-наблюдатели оказывают большую поддержку ОТГ

Тюркский мир – это большая семья, и я рад, что в последние годы все страны-члены и страны-наблюдатели оказывают организации большую поддержку.

Как сообщает Report, об этом президент Ильхам Алиев заявил на встрече участников второй встречи министров по управлению стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями государств-членов и государств-наблюдателей Организации тюркских государств (ОТГ) и международных учений "Баку-2023".

Подчеркнув, что эта поддержка должна оказываться и в последующие годы, президент Азербайджана отметил: "Сегодня Организация тюркских государств сумела занять достойное место в мировом масштабе. Однако мы должны и впредь активно работать, чтобы наши возможности влияния были еще шире. Здесь, конечно, и взаимопомощь, и в то же время укрепление экономических связей, постоянная координация и проведений консультаций в политической плоскости, взаимопомощь в сфере безопасности - то есть все это важные факторы, которые еще больше укрепят наше единство. Уверен, что позиции и роль нашей организации в мире в ближайшем будущем еще больше возрастут".

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