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Президент: В последние годы Азербайджан инвестировал миллиарды долларов США в свою транспортную инфраструктуру

Президент: В последние годы Азербайджан инвестировал миллиарды долларов США в свою транспортную инфраструктуру Нам удалось создать в нашей стране благоприятную инвестиционную среду. За последние 20 лет в экономику Азербайджана инвестировано более 310 миллиардов долларов США, из которых почти 200 миллиардов долларов США приходятся на долю неэнергетического сектора.
Внешняя политика
24 ноября 2023 г. 13:58
Президент: В последние годы Азербайджан инвестировал миллиарды долларов США в свою транспортную инфраструктуру

Нам удалось создать в нашей стране благоприятную инвестиционную среду. За последние 20 лет в экономику Азербайджана инвестировано более 310 миллиардов долларов США, из которых почти 200 миллиардов долларов США приходятся на долю неэнергетического сектора.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил 24 ноября во время выступления на Саммите Специальной программы ООН для экономик стран Центральной Азии (СПЕКА) в Баку.

"В последние годы Азербайджан инвестировал миллиарды долларов США в свою транспортную инфраструктуру и превратился в один из транспортных и логистических центров Евразии, расположенных на транспортных коридорах Восток-Запад и Север-Юг", - подчеркнул глава государства.

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Версия на английском языке President: In recent years, Azerbaijan has invested billions of dollars in its transportation infrastructure
Версия на азербайджанском языке Prezident: "Son illərdə Azərbaycan özünün nəqliyyat infrastrukturuna milyardlarla ABŞ dolları həcmində sərmayə qoyub"

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