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Президент: В период Отечественной войны западные журналисты пытались представить Азербайджан агрессором

Президент: В период Отечественной войны западные журналисты пытались представить Азербайджан агрессором Во время 44-дневной Отечественной Войны большинство западных журналистов были очень агрессивными, они пытались представить Азербайджан агрессором.
Внешняя политика
24 июля 2023 г. 15:47
Президент: В период Отечественной войны западные журналисты пытались представить Азербайджан агрессором

Во время 44-дневной Отечественной Войны большинство западных журналистов были очень агрессивными, они пытались представить Азербайджан агрессором.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев в интервью китайской медиакорпорации China Media Group.

"Когда мы освобождали наши территории, то боролись за нашу территориальную целостность, мы не ступали на территорию другой страны. Мы просто ликвидировали последствия 30-летней оккупации и этнической чистки, с которыми столкнулись", - отметил глава государства.

Он добавил, что западные журналисты пытались представить ситуацию так, как будто Азербайджан являлся агрессором.

"А это было абсолютно неприемлемо. И это еще раз демонстрирует предвзятость, несбалансированный и антиазербайджанский подход западных СМИ к той реальности, в которой мы жили 30 лет", - сказал президент.

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Версия на английском языке President: Western journalists tried to present Azerbaijan as an aggressor during the Patriotic War
Версия на азербайджанском языке Prezident: "Vətən müharibəsi zamanı Qərb jurnalistləri Azərbaycanı təcavüzkar kimi qələmə verməyə çalışırdılar"

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