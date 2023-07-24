Президент: В период Отечественной войны западные журналисты пытались представить Азербайджан агрессором

Во время 44-дневной Отечественной Войны большинство западных журналистов были очень агрессивными, они пытались представить Азербайджан агрессором.

Во время 44-дневной Отечественной Войны большинство западных журналистов были очень агрессивными, они пытались представить Азербайджан агрессором.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев в интервью китайской медиакорпорации China Media Group.

"Когда мы освобождали наши территории, то боролись за нашу территориальную целостность, мы не ступали на территорию другой страны. Мы просто ликвидировали последствия 30-летней оккупации и этнической чистки, с которыми столкнулись", - отметил глава государства.

Он добавил, что западные журналисты пытались представить ситуацию так, как будто Азербайджан являлся агрессором.

"А это было абсолютно неприемлемо. И это еще раз демонстрирует предвзятость, несбалансированный и антиазербайджанский подход западных СМИ к той реальности, в которой мы жили 30 лет", - сказал президент.