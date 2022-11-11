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Президент Ильхам Алиев : Мы на своих родных землях на азербайджано-армянской границе

Президент Ильхам Алиев : Мы на своих родных землях на азербайджано-армянской границе 10:20 В направлении азербайджано-армянской границы мы стоим на родных землях.
Внешняя политика
11 ноября 2022 г. 10:47
Президент Ильхам Алиев : Мы на своих родных землях на азербайджано-армянской границе

Азербайджан находится на своей родной земле на азербайджано-армянской границе.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил на IX саммите Организации тюркских государств в Самарканде.

Глава государства напомнил, что на этой неделе азербайджанский народ с большой гордостью отметил вторую годовщину освобождения Карабаха и Восточного Зангезура от армянской оккупации.

"Два года назад мы положили конец 30-летней оккупации азербайджанских земель, восстановили историческую справедливость и международное право. Этим Азербайджан также выполнил известные резолюции Совета Безопасности ООН", - заявил глава государства.

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev: Azerbaijan is on its native lands on Azerbaijani-Armenian border
Версия на азербайджанском языке Prezident: "Azərbaycan-Ermənistan sərhədi istiqamətində öz doğma torpaqlarımızdayıq"

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