Президент Ильхам Алиев : Мы на своих родных землях на азербайджано-армянской границе

10:20 В направлении азербайджано-армянской границы мы стоим на родных землях.

Азербайджан находится на своей родной земле на азербайджано-армянской границе.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил на IX саммите Организации тюркских государств в Самарканде.

Глава государства напомнил, что на этой неделе азербайджанский народ с большой гордостью отметил вторую годовщину освобождения Карабаха и Восточного Зангезура от армянской оккупации.

"Два года назад мы положили конец 30-летней оккупации азербайджанских земель, восстановили историческую справедливость и международное право. Этим Азербайджан также выполнил известные резолюции Совета Безопасности ООН", - заявил глава государства.