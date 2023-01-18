Президент: В начале нашего пути к энергетической безопасности мы создали хороший инвестиционный климат

В начале нашего пути к энергетической безопасности мы создали хороший инвестиционный климат и сумели привлечь многомиллиардные инвестиции в нефтегазовую промышленность, даже не имея дополнительных инструментов.

В начале нашего пути к энергетической безопасности мы создали хороший инвестиционный климат и сумели привлечь многомиллиардные инвестиции в нефтегазовую промышленность, даже не имея дополнительных инструментов.

Как сообщает Report, об этом президент Ильхам Алиев сказал в интервью китайскому телеканалу CGTN, говоря об энергетическом кризисе.

«Я всегда говорил, что в нашей энергетической политике Азербайджан будет поддерживать баланс между производителями, транзитерами и потребителями. Если баланса нет, то ничего не получится. Каждая сторона энергетического процесса должна получать свою долю прибыли, конечно, в зависимости от своего вклада. Это должно быть справедливо, и мы всегда были справедливы. Два года назад мы завершили строительство Южного газового коридора от Баку до Южной Европы длиной 3500 километров», - отметил глава государства.

Президент Азербайджана подчеркнул, что это технически очень сложный и очень дорогостоящий проект, охватывающий 7 стран. В этот проект внесли свой вклад более 10 компаний, ведущие финансовые институты - Всемирный банк, ЕБРР, Азиатский банк инфраструктуры и инвестиций (AIIB), Европейский инвестиционный банк (EIB) и Азиатский банк развития.