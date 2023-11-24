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Президент: В мире немало безуспешных, зависимых стран, которые хотят служить нескольким хозяевам, одна из них – Армения

Президент: В мире немало безуспешных, зависимых стран, которые хотят служить нескольким хозяевам, одна из них – Армения В мире немало безуспешных, зависимых стран, желающих усидеть на двух или более стульях одновременно, служить нескольким хозяевам и превративших себя в арену противостояния более крупных государств. Одна из них – соседняя с Азербайджаном Армения.
Внешняя политика
24 ноября 2023 г. 13:52
Президент: В мире немало безуспешных, зависимых стран, которые хотят служить нескольким хозяевам, одна из них – Армения

В мире немало безуспешных, зависимых стран, желающих усидеть на двух или более стульях одновременно, служить нескольким хозяевам и превративших себя в арену противостояния более крупных государств. Одна из них – соседняя с Азербайджаном Армения.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев 24 ноября во время выступления на саммите Специальной программы ООН для экономик стран Центральной Азии (СПЕКА) в Баку.

"Такие страны нельзя назвать независимыми в подлинном смысле слова. Политика таких стран не основана на воле их народов, их судьба находится в руках иностранных спонсоров. А государства-члены СПЕКА являются поистине независимыми странами, потому что проводят независимую внешнюю и внутреннюю политику", - отметил глава государства.

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Версия на английском языке President of Azerbaijan: Armenia is one of a few failed and dependent states worldwide trying to serve several patrons
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidenti: "Dünyada uğursuz, asılı, bir neçə ağaya xidmət edən ölkələrin sayı az deyil, onlardan biri Ermənistandır"

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