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Президент: В Европе существует большой спрос на азербайджанский газ, и он растет

Президент: В Европе существует большой спрос на азербайджанский газ, и он растет Иностранные инвестиции в проекты по добыче ископаемого топлива в Азербайджане будут продолжаться, поскольку страна обладает огромным ресурсным потенциалом и существует большой спрос на азербайджанский газ в Европе. Этот спрос растет.
Внешняя политика
9 декабря 2023 г. 10:12
Президент: В Европе существует большой спрос на азербайджанский газ, и он растет

Иностранные инвестиции в проекты по добыче ископаемого топлива в Азербайджане будут продолжаться, поскольку страна обладает огромным ресурсным потенциалом и существует большой спрос на азербайджанский газ в Европе. Этот спрос растет.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал в интервью телеканалу Euronews.

Отметив, что заметными темпами развивается и сектор возобновляемых энергоресурсов, глава государства подчеркнул: "Я думаю, это будет основным направлением прямых иностранных инвестиций. Мы уже в прошлом месяце торжественно открыли крупнейшую в регионе солнечную электростанцию мощностью 230 МВт, построенную полностью за счет иностранных инвесторов. А в течение ближайших пяти-шести лет планируется обеспечить производство до 10 ГВт солнечной и ветровой энергии. Думаю, что это будут основные направления инвестиций наряду с нашей повесткой по цифровой трансформации".

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Версия на английском языке President: There is a big demand for Azerbaijani gas in Europe, and this demand is growing
Версия на азербайджанском языке Prezident: "Avropada Azərbaycan qazına böyük ehtiyac var və bu ehtiyac artmaqdadır"

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