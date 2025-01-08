Президент: В этом месяце должна состояться очередная встреча азербайджанской и армянской комиссий по делимитации

Я рад, что нам не пришлось прибегать к другим методам для того, чтобы вернуть эти села (4 села Газахской области – ред.). Думаю, что уроки последних четырех лет, хоть не полностью еще вызубрены армянской стороной, но принимаются во внимание.

Я рад, что нам не пришлось прибегать к другим методам для того, чтобы вернуть эти села (4 села Газахской области – ред.). Думаю, что уроки последних четырех лет, хоть не полностью еще вызубрены армянской стороной, но принимаются во внимание.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам 7 января.

"Таким образом, это считаю также и хорошим первым шагом в деле не только делимитации, но и демаркации границы, что, я думаю, вообще уникальный случай, когда делимитация и демаркация проходят практически одновременно", - сказал глава государства.

Президент отметил, что в эти села уже направлена ​​группа специалистов: "Там вопрос близости к армянским населенным пунктам и определенные угрозы в случае эскалации существуют, поэтому я поручил, чтобы выбрано было наиболее защищенное место для строительства жилого фонда для жителей этих сел, но с тем, чтобы их безопасность была обеспечена, потому что, имея такого агрессивного соседа, мы в первую очередь должны думать о безопасности нашего населения".

"Так что думаю, что процесс был максимально прозрачным. Также он был позитивно воспринят и новыми армянскими покровителями, поскольку и процесс демаркации произошел. Ну, и конечно, это должно дать толчок для уточнений по всему периметру границ. Тот протокол, который был согласован между армянской и азербайджанской комиссиями по делимитации и демаркации, как раз и говорит о том, что при уточнении границы должны приниматься во внимание многие факторы: безопасность, коммуникации, населенные пункты, исторические факторы, экологические и т.д. То есть существующая условная граница между Арменией и Азербайджаном – это, во-первых, не догма, и наша позиция была всегда в том, что она требует уточнения с учетом тех и многих других факторов, о которых я говорил. Ну и, насколько я знаю, в этом месяце, во всяком случае по нашей инициативе, мы предложили, должна состояться очередная встреча азербайджанской и армянской комиссий по делимитации с тем, чтобы продолжить вопрос делимитации. У нас есть наш подход по методологии, мы его армянской стороне передали, и тот устный ответ, который мы получили, мне было доложено, говорит о том, что особых возражений с их стороны нет. Так что поживем - увидим", - добавил Ильхам Алиев.