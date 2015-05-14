​Президент Вьетнама: Азербайджан и Вьетнам намерены расширить сотрудничество в нефтегазовой сфере

Баку. 14 мая. REPORT.AZ/ "Азербайджан и Вьетнам намерены расширить сотрудничество в нефтегазовой сфере. Это очень важная область для расширения сотрудничества".

Как сообщает Report, об этом заявил пребывающий с визитом в Баку президент Вьетнама Чыонг Тан Шанг.

Выступивший 14 мая с заявлением для печати после подписания азербайджано-вьетнамских контрактов президент Вьетнама выразил удовлетворенность визитом в нашу страну: "Азербайджан - прекрасная страна, она обладает древней историей и культурой. Мы знаем, что ваша страна обладает богатым потенциалом. За оказанное радушие и гостеприимство выражаем свою признательность Вам, господин президент, и нашим азербайджанским друзьям. Отношения между нашими странами развиваются. Сегодня состоялся очень плодотворный разговор с президентом Ильхамом Алиевым. Господин Ильхам Алиев и я считаем, что наши страны обладают большими возможностями, что позволяет нам расширить связи, партнерство в экономической и торговой областях".

Президент Вьетнама отметил важность более тесных консультаций между министрами иностранных дел двух стран и заявил о необходимости более частых визитов делегаций, проведения обмена мнениями между различными министерствами и структурами.

Чыонг Тан Шанг заявил также о развитии двустороннего экономического сотрудничества и перспективах: "Сотрудничество между нашими странами расширяется. В 2014 году товарооборот составил 422 млн. долларов, что на 30% превышает прошлогодний показатель. Хотим отметить, что прошло первое заседание межправительственной комиссии. Наши связи имеют стратегическую основу. Ознакомившийся в свое время с богатыми нефтегазовыми запасами Баку наш прежний президент Хо Ши Мин еще тогда выразил желание сотрудничать с Азербайджаном".

Президент Вьетнама также отметил важность обеспечения региональной безопасности мирным и переговорным путем: "Нам бы хотелось, чтобы сотрудничество и дружеские отношения между Вьетнамом и Азербайджаном развивались. Это принесет пользу обеим странам".